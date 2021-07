× Erweitern Foto: Rodane Productions, pexels.com, gemeinfrei Gay and Gray

Bereits seit 2008 gibt es die Gruppe für ältere junggebliebene Schwule in der Mannheimer Metropolregion; entstanden ist sie aus einer PLUS-Selbsthilfegruppe sowie einer Freizeitgruppe. Unter dem Namen „Gay & Grey“ firmiert die Gruppe aber erst seit 2014.

Neben dem monatlichen Stammtischtreffen bei gemütlichem Abendessen in einem Ludwigshafener Lokal gibt es einen zweiten, regelmäßigen Termin in einer Mannheimer Seniorengaststätte, an dem aktuelle Themen besprochen werden; dazu werden entweder spezielle Veranstaltungen organisiert oder entsprechende externe Gäste als Gesprächspartner eingeladen.

Wie wichtig die regelmäßigen Treffen für die Senioren sind, wurde besonders während Corona bewusst: „Die Pandemie hat uns ausgebremst“, meint Klaus Schirdewahn, der seit 2015 die Koordination der Gruppe übernommen hat. „Wir durften uns nicht mehr real sehen“ – seitdem finden die Treffen immerhin per Zoom-Konferenz statt. Hoffnung machen zum einen die Pandemie-Lockerungen, so dass Treffen in Gartenlokalen oder Ausflüge wieder möglich sind, zum anderen aber auch das geplante Queere Zentrum Mannheim QZM, das in Zukunft als Treffpunkt von Gay & Grey dienen soll.

Kontakt zur Gruppe gibt es über die E-Mail-Adresse gay.and.grey@web.de