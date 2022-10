Gay Oriental: Belly-Show

× Erweitern Foto: Kanun Yildirim Oriental-Kanun DJ Kanun Yildirim

Die Gay Oriental Night feiert seit sieben Jahren mit ihrem einmaligen Musik-Mix aus Balkan-Pop und moderner orientalischer, türkischer und arabischer Musik, der sich elegant mit westlichem Pop, House, R’n’B und Chart-Tunes verbindet.

Foto: 1001 Oriental Night Vedat

An den Decks sorgen Resident DJ Kanun Yildirim aus Köln und Mesut aus Duisburg für die richtige Mischung. Die Gäste sind ebenso bunt gemischt und vor allem eins: feierwütig! Als besonderes Special gibt’s einen Auftritt von Bauchtänzer Vedat, der mit dem Titel „Bellydancer of the Year 2017“ ausgezeichnet wurde; das gibt nochmal einen extra Touch Orient auf den Dancefloor! Yalla Yalla!

8.10., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de