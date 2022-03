Gay Oriental Night im April

× Erweitern Foto: DJ Kanun DJ Kanun DJ Knaun

Orientalische Beats, Balkan-Pop, moderne türkische Musik gemixt mit House, R’n’B und Pop – das ist der Teppich, aus dem 1001 Partynächte geknüpft werden.

Äußerst erfolgreich hat das die 1001 Gay Oriental Night in Frankfurt umgesetzt und freut sich auf das Comeback im Orange Peel – ausnahmsweise am ersten Samstag im Monat. Das Publikum ist bunt gemischt: schwul, lesbisch, straight, Drags – alle sind dabei!

An den Decks steht Resident-DJ Kanun Yildirim, der neben der erfolgreichen HomOriental-Party in Köln auch als Musikproduzent auftritt. An seiner Seite spielt DJ Mesut aus Duisburg. Komm tanzen, Habibi!

2.4., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de