Gay Oriental Night: Neuer Termin!

Die Oriental Night ist die einzige regelmäßig monatlich stattfindende queere Orient-Party im Rhein-Main-Gebiet. Das zeigt sich sowohl am bunt gemischten Publikum als auch musikalisch auf dem Dancefloor: Hier läuft ein Mix aus aktueller orientalischer, türkischer und arabischer Musik, Balkan-Sounds und westlichem Pop, House, R’n’B und Charts. Auf Floor eins wird’s poppiger mit den Resident DJs Kanun Yildirim und Mesut, auf Floor zwei bringt DJ Sezer Çağlar die besten Hip Hop und Reggeaton Beats. Als Show-Act ist Dahlia Danger am Start; Frankfurts wohl gelenkigste Dragqueen kombiniert Attitüde mit akrobatischen Tanzeinlagen. Zusätzlich sorgt Ritim Show mit seinen live gespielten Davul- und Darbuka-Einlagen für schwingende Hüften. Neu ist, dass die Oriental Night ab sofort am dritten Samstag im Monat steigt.

17.2., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de