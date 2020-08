Gaydelight kann feiern

× Erweitern Illustration: Gaydelight Gaydelight da oben

Volksfeste können momentan nicht stattfinden – Stuttgarts Wasen hat unter dem Motto „Wiesn da oben“ trotzdem einen Weg gefunden, Festzelt-Stimmung zu zelebrieren – und die Gaydelight-Party ist natürlich mit von der Partie!

Foto: dj-robin.com DJ Robin

Unter dem Motto „Gaydelight da oben“ steigt am 24.9. die Kultparty als Open-Air-Edition auf dem Sky-Beach-Gelände in der Stuttgarter Innenstadt mit über 2.000 Quadratmetern Platz.

Ein Festzelt wird es nicht geben – aber trotzdem eine ordentliche Portion Volksfest-Stimmung! Dafür sorgt zum Beispiel der DJ und Entertainer Robin mit seinem Hits „Cordula Grün“ und „Party wie ein Rockstar“, dazu gibt’s süffiges Münchner Spaten Oktoberfestbier, kulinarische Leckerlis vom Wiesn Hendel bis zum Kaiserschmarrn – und nicht zuletzt die lustigen Gaydelight-Gäste, die in zünftiger Bekleidung erscheinen! Auf der „Gaydelight da oben“ gilt nämlich Trachtenpflicht – also rein ins Dirndl und die Lederhosen, gerne auch die Jungs im Rock und die Frauen in der Krachledernen.

Reservieren kann man Tische mit maximal acht Personen, pro Person sind ein Brotzeitbrettl und drei Maß Bier im Eintrittspreis inbegriffen – bei schlechtem Wetter wird das Paket einfach nach Hause geliefert, es gibt einen Gutschein oder Rückzahlung. Aber von schlechtem Wetter gehen wir jetzt mal nicht aus ... Auf geht’s zur Gaydelight-Sause!

24.9., Gaydelight auf dem Sky Beach (Dachterrasse der Galeria Kaufhof), Königstr. 6, Stuttgart, 16 – 21 Uhr, Tischreservierung erforderlich, mehr Infos über www.gaydelight.de, www.wiesndaoben.de