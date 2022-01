× Erweitern Foto: Mirko Reeh

Regelmäßig bietet Frankfurts TV-Koch Mirko Reeh Kochkurse in seiner Kochschule in Frankfurt-Bornheim an – hier lernt man Schneide- und Kochtechniken und bereitet ein komplettes Menu, das im Anschluss natürlich gemeinsam und genüsslich vor Ort verzehrt wird.

„Wir haben ja eigentlich bis zu 60 Sitzplätze in der Kochschule, haben aber wegen Corona die Teilnehmendenzahl auf 14 begrenzt“, erklärt Mirko Reeh. „Normalerweise hatten die Kochkurse zwischen 20 bis 24 Teilnehmende, aber wir belassen das in Zukunft bei 14, denn ich habe gemerkt, dass ich mich mit weniger Teilnehmenden viel besser um jede und jeden einzelnen kümmern kann“.

Besonders lustig sind die „Gays in the Kitchen“-Kochkurs-Specials – denn hier wird exklusiv für Gays and Friends nicht nur ein Menü mit bis zu fünf verschiedenen Gängen gekocht, auch Olga Orange ist mit von der Partie und lockert den Abend mit kleinen Showeinlagen auf. Natürlich gibt’s auch hier das abschließende gemeinsame Dinner mit passenden Weinen und Softdrinks. Das nächste „Gays in the Kitchen“-Special“ findet am 1. April 2022 statt. Tipp: rechtzeitig buchen, da die Plätze limitiert sind!

www.mirko-reeh.com