Gedenken an die Verfolgten der NS-Diktatur

Am 27. Januar lädt QueerNet Rheinland-Pfalz zum Gedenken an die Verfolgung von LSBTIQ* Personen während der Zeit der NS-Diktatur in Deutschland. Im Vorfeld der Veranstaltung äußert QueerNet RLP große Bedenken zur Entwicklung der Gedenk- und Erinnerungskultur in Rheinland-Pfalz: „Im zentralen Gedenkort des Landes, dem offiziellen Gedenkort der Landeshauptstadt und einem landesweit agierenden Verein sind Vertretungen von Verfolgtengruppen strukturell ausgeschlossen“, heißt es in einer Erklärung von QueerNet. Dabei seien gerade die Verfolgtenorganisationen diejenigen, die für einen intensiven Dialog sorgen, da sie die verschiedenen Perspektiven „auf Augenhöhe“ zusammenbringen. „Es gibt genügend Beispiele, in denen das Expert*innenwissen der Verfolgten die Archivforschung ergänzt beziehungsweise korrigiert hat“, so Diana Gläßer und Joachim Schulte von QueerNet RLP. Wegen der genannten Missstände sei QueerNet RLP nun aus der „Landesarbeitsgemeinschaft Gedenken und Erinnern“ ausgetreten.

27.1., Stele für queere Verfolgte, Ernst-Ludwig-Platz 1, Mainz, 18 Uhr, www.queernet-rlp.de

Tipp: Am 8. Februar nimmt Joachim Schulte von QueerNet RLP am Podiumsgespräch „Die Zukunft der Erinnerungs- und Gedenkkultur in Rheinland-Pfalz“ teil; mit ihm diskutieren Peter Waldmann (Jüdische Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen), Jaques Delfeld (Verband Deutscher Sinti und Roma Landesverband Rheinland Pfalz) und Anne Waninger (VVN-BdA Kreisvereinigung Mainz),

8.2. Neue Synagoge, Synagogenplatz 1, Mainz, 19 Uhr, Anmeldung erforderlich über ZukunftErinnerung@queernet-rlp.de