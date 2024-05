Geführte Touren im Palmengarten

× Erweitern Foto: Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main „Palmengarten-1“

Gleich neben dem Grüneburgpark liegt eine weitere grüne Oase Frankfurts: der Palmengarten. Und wie Chefin Katja Heumann es treffend formuliert: „Dieser Garten steckt voller Überraschungen“. Wer spontan einen Abstecher nach Mexiko oder Madagaskar machen und dabei auch in der Antarktis vorbeischauen möchte, kann das hier ganz einfach tun: Die Destinationen liegen hier nur einen Spaziergang voneinander entfernt – in den sechs Gewächshäusern des Palmengartens. Im Tropicarium taucht man zum Beispiel in (bei uns noch) fremde, heiße Klimazonen ein und schlendert durch einen Wald tropischer Pflanzen in ihren ökologischen Zusammenhängen – von den Bergregen- und Nebelwäldern über Mangroven- und Küstenwäldern bis zu den trockenen Tropen, den Savannen, Halb- und Nebelwüsten und Dornwäldern.

× Erweitern Foto: Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main „Palmengarten-2“

Im Subantarktishaus ist das Klima eher frisch und feucht – hier findet man die Flora Patagoniens, Feuerlands, der Falklandinseln und der Südinsel Neuseelands. Das Schauhaus ist weltweit fast einzigartig – lediglich in Tasmanien findet man ein entsprechendes Gewächshaus.

× Erweitern Foto: Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main „Palmengarten-3“

Allen, die die ganze Pracht des Palmengartens erkunden möchten, sei eine der vielen Führungen In- und Outdoor empfohlen. Jeden Donnerstag gibt es zum Beispiel von 18:30 Uhr bis 20 Uhr die sogenannten „Feierabendführungen“ zu bestimmten Schwerpunktthemen im Garten. Samstags und sonntags führt ein gut eineinhalbstündiger, allgemeiner Spaziergang zu den Highlights des über 150 Jahre alten Geländes. Ein ganz besonderes Highlight ist natürlich das Blüten- und Schmetterlingshaus, wo die farbenfrohen Insekten direkt um die Nase flattern; hier werden Führungen angeboten, die nicht nur die Arten- und Formenvielfalt zeigen, sondern auch die Bedeutung der Insekten im Ökosystem erklären.

Infos zu allen Palmengarten-Führungen gibt’s über www.palmengarten.de