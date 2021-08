× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com, gemeinfrei LIBS

„ Zusammenkommen und gemeinsam sichtbar werden“ ist das Motto des Tags der lesbischen Sichtbarkeit, der weltweit regelmäßig am 26. April stattfindet und von LIBS in diesem Jahr pandemiebedingt nur digital gefeiert werden konnte.

Da Treffen zurzeit draußen wieder möglich sind, lädt das LIBS-Team am 20. August zu einem lockeren Get-together für Frauen* jeglichen Alters im Hof der Beratungsstelle in der Alten Gasse, mitten im Frankfurter Bermudadreieck. „Wir schaffen gemütliche Ecken zum Plaudern und Kennenlernen“, erklärt Maike vom Team. „In entspannter Atmosphäre bei Musik und Getränken gibt es Gelegenheit zum Austauschen und Feiern: Wir freuen uns auf euer Kommen“. Natürlich gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Der „Tag der lesbischen Sichtbarkeit“ wurde 2008 als „Dìa de la Visibilidad“ in Spanien ins Leben gerufen; seitdem findet er an vielen Orten weltweit am 26. April statt und soll für mehr Selbstbewusstsein innerhalb der Community sorgen und fordert gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit auf politischer Ebene für die speziellen Belange lesbischer Frauen, die oftmals Doppeldiskriminierung ausgesetzt sind.

20.8., LIBS, Alte Gasse 38, Frankfurt, 16 – 21 Uhr, www.libs.w4w.net