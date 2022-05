Germany 12 Points

× Erweitern Foto: Universal, Laura Becker Malik Harris möchte für Deutschland mit seiner Power-Ballade „Rockstars“ überzeugen

Vom 10. bis 14. Mai findet der diesjährige Wettbewerb der europäischen Pop- und Rockschlager statt – it’s Eurovision time again! Für Deutschland steigt Malik Harris in die Arena des PalaOlimpico in Turin. Im GAB-Land gibt’s Public Viewing Termine.

Mit seiner Power-Ballade „Rockstars“ und seiner Mischung aus Pop, Rap, Folk und elektronischer Musik möchte Malik Harris beim großen Finale des ESC am 14. Mai im italienischen Turin überzeugen. Der leidenschaftliche Musiker hat sich das Spielen von Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Bass selbst beigebracht und veröffentlichte im August vergangenen Jahres sein Debütalbum. Ihm persönlich bedeute der Song unglaublich viel, „der gerade in dieser für uns alle weltweit so schwierigen Zeit einen Hoffnungsschimmer bietet und gleichzeitig zeigen soll, dass wir alle im selben Boot sitzen“, so der 24-Jährige über „Rockstars“.

× Erweitern Foto: eurovisiion.tv / SVT Singt für Schweden: Cornelia Jakobs mit „Hold me closer“

Foto: ECG ESC-Experte und Leiter der Regionalgruppe Frankfurt des Eurovision Club Germany e. V. Bernd Ochs

ESC-Experte Bernd Ochs, Leiter der Regionalgruppe Frankfurt des Eurovision Club Germany e. V., meint: „Malik Harris muss zeigen, dass er auch auf der Bühne brilliert“; dann sieht Ochs eine sichere Platzierung in der oberen Hälfte. „Nicht wenige Insider glauben, dass die Ukraine in diesem Jahr den ESC zum dritten Mal gewinnen wird“, so Ochs weiter. „Auch wenn ich das Lied ganz schrecklich finde, verstehe ich, dass es zum einen Anhänger hat, aber zum anderen sicherlich aus der aktuellen Sympathie heraus ganz weit vorne landen wird.“

× Erweitern Foto: eurovisiion.tv / SVT Mahmood & Blanco singen „Brividi“ für Italien

Weitere Favoriten der ESC-Insider sind die schwedische Sängerin Cornelia Jakobs („alles richtig gemacht“) sowie der Beitrag des ESC-Gastgeberlands Italien, Mahmood & Blanco:

„‚Brividi‘ ist eine moderne Ballade, in der die komplizierte Liebesbeziehung zweier Personen beschrieben wird“, erklärt Bernd Ochs. „Ein schwuler Bezug ist nicht von der Hand zu weisen.“ Mahmood hatte mit seinem Song „Soldi“ bereits beim ESC 2019 den zweiten Platz belegt

Let the votes begin!

14.5., Eurovision Song Contest, Liveübertragung des Finales ab 20:15 Uhr über Das Erste. Die ESC-Halbfinal-Shows am 10. und 12.5. gibt’s jeweils ab 21 Uhr live bei ONE zu sehen, www.eurovision.de

Public Viewing:

ESC Live, Zum Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 20 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

ESC Live, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20:15 Uhr, www.switchboard-ffm.de

ESC Live, hosted by Megan und Carla, mit Gewinnspielen und Spaß, Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 19:30 Uhr, Infos auf Facebook

ESC-Showtime mit Live-Stream und Dragshow, als Warm-up zur Goethe Gönn Dir-Party, Studierendenhaus Campus Bockenheim, Frankfurt, 20 Uhr

ESC mit Igitte von Bingen, Chardonnay von Tain und Alice Poison, Show und Live-Stream, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20 Uhr, www.barjedersicht.de