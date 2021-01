Foto: Stadt Frankfurt am Main

Die Stadt Frankfurt forciert eine geschlechtergerechte Sprache. Zur Bekräftigung dieser Absicht und um Infos, Anregungen, Argumente und Tipps im Umgang mit geschlechtergerechter Sprache zu vermitteln, haben die Frauendezernentin Rosemarie Heilig und der Personaldezernent Stefan Majer eine Broschüre veröffentlicht.

Heilig meint: „Geschlechtergerecht formulieren muss endlich eine Selbstverständlichkeit in unserer Alltagskommunikation sein“, und Majer ergänzt: „Es ist wichtig, dass sich in der stadtinternen Kommunikation und auch nach außen in die Stadtgesellschaft hinein alle Menschen von uns angesprochen und eben nicht nur mitgemeint fühlen.“