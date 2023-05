Auf Geschmackexpedition mit dem Gewürz-GURU

× Erweitern Foto: Kochschule Mirko Reeh Mirko Reeh

Der Frankfurter Koch-Experte Mirko Reeh weiß, wie der Hase läuft – und dass der nicht nur im Pfeffer liegt. Seit April 2021 kreiert Reeh als Chef des Gewürz-GURU eigene Gewürzmischungen.

Und Reeh ist überzeugt, dass viele die Freude am Selberkochen in Pandemiezeiten wiederentdeckt haben. „Über zwei Jahrzehnte waren es hauptsächlich die Kochkurse und Kochevents, bei denen ich Menschen dazu ermutigte, neue Kombinationen zu wagen, sich an traditionelle Gerichte zu trauen und die Erfahrung zu machen, dass gutes Essen auch schnell und einfach gehen darf“, sagt Mirko Reeh.

Bei Gewürz GURU als Manufaktur können alle Kreationen frisch von Hand angemischt werden, was sie für die Kund*innen länger haltbar macht und auf der anderen Seite keine Überproduktion verursacht. Nachhaltigkeit beweist Gewürz GURU auch in den Verpackungen, die aus umweltschonendem Reispapier beziehungsweise wiederverwendbaren Gläsern bestehen. Damit steht der Geschmackexpedition nichts mehr im Weg: Mit dem Bruschetta Mix bekommt der italienische Brotaufstrich eine besonders raffinierte Note, die exotische Schärfe der vielfältigen afrikanischen Küche steckt in Chakalaka, Tabil, Zahtar oder Perlensalz, Gegrilltes wird mit Chimichurri besonders feurig, das Hibiskus-Curry tanzt mit seiner fein-säuerlichen Note angenehm aus der Reihe der mild-scharfen indischen Curry-Mischungen und Orangen Pfeffer wird zum Geheimnis von süßen Zucchini Brownies.

Die Website und der Katalog geben nämlich nicht nur ausführliche Informationen über jedes Gewürz und jede Mischung, sondern zeigen anhand vieler Rezepte, wie sie richtig eingesetzt werden.

