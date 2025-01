× Erweitern Foto: Vlad Chețan, pexels.com, gemeinfrei

Mit zwei Vorträgen im Januar beginnt die neue Saison der Vortragsreihe der AIDS-Hilfe Frankfurt.

Am 15. Januar stellt Leonie Meemken, Apothekerin, Inxfo GmbH, bei „Gesund leben mit HIV – was können wir noch für uns tun?“ die Frage: Was braucht es für Langzeitgesundheit unter einer erfolgreichen HIV-Therapie? Wissenschaftliche Erkenntnisse über Nahrungsergänzungsmittel, Bewusstsein und Fitness zeigen, dass Gesundheit zusätzlich zur Medikamente-Therapie eigenverantwortlich positiv beeinflusst werden kann.

Zwei Wochen später, am 29. Januar, informiert und berät Mathias Kuske, Trainer, Mediator, Datenschutzbeauftragter (IHK) und HIV-Aktivist zum Thema „Elektronische Patient*innenakte“. Ab 2025 wird die sog. elektronische Patient*innenakte (ePA) für alle eingeführt, sofern nicht individuell widersprochen wird. Was bedeutet das für Menschen mit HIV? Und wie kann man die hinterlegten Informationen steuern?

15. und 29.1., Maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de