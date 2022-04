Gesunde Sommertrends

Ihr Image als belächelter „Ökoschuh“ hat die traditionelle Birkenstock Schuhmanufaktur schon lange abgelegt: Nicht nur der allgemeine Trend zu mehr ökologischem Bewusstsein und gesunden Leben hat den Schuhen mit Fußbett Auftrieb gegeben, auch in puncto Style hat man in den vergangenen Jahren enorm zugelegt:

So gibt es Birkenstock inzwischen auch als sportliche Outdoor-Sandale, als wasserfeste Badesandale oder komplett vegan gefertigt. Für den Sommer 2022 kommen auch die neuen Farben – zum Beispiel das hier gezeigte, zarte Dusty-Blue.

Aber auch kräftige Farben wie Bold Green, Bold Blue oder Icy Active Red gehören zur Farbpalette des Sommers.

„Wir freuen uns auf unsere Kunden nach so langer, einsamer Zeit in der Frankfurter Innenstadt“, so Feyza, Leiterin des Birkenstock-Ladens in Frankfurt. „Die neue Kollektion ist toll, und der einsetzende Frühling stimmt uns zusätzlich positiv. Step on!