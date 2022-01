Gesundheitsreisen: Fit und gesund im Urlaub

× Erweitern Foto: Benn McGuinness, unsplash.com, gemeinfrei

Stress ist heutzutage einer der häufigsten Faktoren für körperliches und seelisches Unwohlsein. Im Urlaub möchte man in den meisten Fällen genau diesem Alltagsstress entfliehen. Ein Wellness- oder Gesundheitsurlaub geht da noch weiter: Hier kann man aktiv etwas für Körper, Geist und Seele tun – und im besten Fall auch etwas mit nach Hause nehmen, um den Stress in Zukunft erst gar nicht aufkommen zu lassen. Maria Tatalovic ist Heilpraktikerin und Entspannungspädagogin mit eigener Praxis. Für den Reiseveranstalter atambo berät sie zum Thema Gesundheitsreisen und erklärt im Interview, was das Besondere daran ist.

Foto: atambo tours

Frau Tatalovic, was versteht man unter Gesundheitsreisen?

Gesundheitsreisen sind speziell auf Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden ausgerichtete Reisen. Es gibt zahlreiche Angebote, bei denen alle Aktivitäten sowohl vorbeugend als auch heilend bei bestimmten Krankheiten wirken. Das kann ein Aufenthalt in einer Kurklinik mit ärztlicher Betreuung und Spezialisierung auf zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Darüber hinaus gibt es aber auch Reisen, bei denen ein bestimmtes Thema im Vordergrund steht, wie zum Beispiel Fastenkuren, Detox, Yoga oder Ayurveda. Im weiteren Sinne würde ich auch Wellnessurlaub als Gesundheitsurlaub bezeichnen – hier wird man nicht immer ärztlich betreut, sondern von spezialisierten Trainer*innen und Therapeut*innen.

Bei atambo wird besonderen Wert auf individuelle Reiseplanung gelegt; was ist für eine gelungene Gesundheitsreise am wichtigsten?

Ich würde bei einer Gesundheitsreise folgende Dinge berücksichtigen: Entspannung, Bewegung oder Sport sowie Ernährung. Das Angebot an Gesundheits- und Wellnessreisen ist recht groß. Auch im Internet findet man dazu viele gute Angebote. Mir fehlt da aber das Individuelle, denn jeder Mensch ist anders. Ich hatte mal einen Manager als Kunden, der mit den gängigen Angeboten wie Ayurveda oder Yoga so gar nichts anfangen konnte. Es gibt ganz individuelle Vorlieben und Abneigungen und auch die eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten spielen eine große Rolle. Sie sind Teil unserer Beratung bei atambo, um für jede*n die „perfekte“ Reise zu planen. Wenn man keine Lust auf irgendwelche Übungen, Ratschläge, Mahlzeiten oder Aktivitäten hat, macht man nicht gerne mit, fühlt sich gestresst und hat am Ende von der ganzen Aktion gar nichts – außer noch mehr Frust und Stress. Wir erstellen speziell auf eine Person zugeschnittene Programme, die Stressabbau, Entspannung und damit mehr Wohlbefinden und Gesundheit bringen. Auch damit man dauerhaft von dieser Reise profitiert. Darüber hinaus legen wir bei der Auswahl großen Wert auf geschultes Fachpersonal und nachhaltig ausgerichtete Angebote.

Können Sie Beispiele für eine gelungene Gesundheitsreise nennen?

Unter den Entspannungsverfahren gibt es viele Methoden: Ob Meditation, im Sitzen, Liegen oder auch im Gehen, Atemübungen, Phantasiereisen, Waldbaden, Tanzen, Musik – alles ist möglich. Für die Ernährung gilt das Gleiche: Es gibt nicht „die“ gesunde Ernährung, die für jeden passend ist. Nicht zu vergessen: Essen ist auch Genuss, und damit auch gut für die Seele. Also ist auch das bei der Beratung unserer Kunden wichtig. Sport in allen Abstufungen – von Bewegung ganz gemütlich, oder auch ambitioniert in Form von Krafttraining und Ausdauertraining – ist von großer Bedeutung. Nicht jeder mag Yoga und Tai Chi oder Joggen und Tanzen. Auch hier gilt: Nur wenn man mit Spaß und Freude dabei ist, dann tut man sich etwas Gutes! Wichtig ist es, dass man bei Gesundheitsproblemen, Vorerkrankungen und natürlich immer, wenn man sich unsicher ist, einen Arzt konsultieren sollte. Vielleicht empfiehlt er auch eine spezielle Kurklinik. Ansonsten finden wir das richtige „Paket“ am richtigen Ort: Ob Waldbaden in Costa Rica, Yoga auf Mallorca, Ayurveda in Sri Lanka, Aufenthalt am Meer oder in den Bergen, hier in der Nähe in Deutschland oder ganz fern… wir machen es möglich!

www.atambo.de