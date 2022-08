Getting Deep mit Mr. Biró

× Erweitern Foto: Biro

Lust auf Open Air Party? Auf dem Frankfurter Yachtklub gibt’s sommerliche Schiffsatmosphäre gratis dazu!

Mr. Biró lädt erneut zu seiner Partyreihe „Deep“, die – musikalisch etwas erweitert – nun mit Electro, Indietronics und House Classics den Yachtklub in sanft-rhythmisches Schaukeln versetzt.

Als Co-DJane ist Elisa Cielo mit an Bord. Ein kleiner Wermutstropfen ist dabei: Es wird die letzte Deep in diesem Sommer sein, denn schon bald geht der Yachtlub in Winterpause; aber Mr. Biró ist schon auf der Suche nach einem passenden Deep-Winterquartier.

20.8., Yachtklub, Tiefkai am Deutschherrenufer, Höhe Alte Brücke, Frankfurt, 22 Uhr