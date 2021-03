Gilbert & George: Der Film

× Erweitern Foto: Tom Oldham Gilbert und George George (rechts) und Gilbert, 2015

Nicht nur die Werke des schwulen britischen Künstlerpaars Gilbert & George sind bemerkenswert – ihre künstlerische Haltung hat auch ihr privates Leben durchdrungen.

Immer adrett gekleidet und geschniegelt leben Gilbert & George als Künstler in Personalunion seit den frühen 1970ern gemeinsam in einem Londoner Haus, das ihnen sowohl als Atelier und auch als Wohnung dient. Der Ost-Londoner Multi-Kulti-Stadtteil Spitalfields symbolisiert für Gilbert & George dabei die gesamte Vielfalt der Welt, die sie in ihren Werken abbilden möchten.

Der dokumentarische Film „The World of Gilbert & George“ aus dem Jahr 1981 beschreibt, wie die beiden ihre Kunst und ihre Identität mit der Welt um sich herum derart verschränken, dass sie kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind.

Die Schirn zeigt den Film als Stream, inklusive einer persönlichen Begrüßung des Londoner Künstlerpaars.

1.4., 20 Uhr, Stream über www.schirn.de sowie den Schirn-Kanälen auf YouTube und Facebook.

Die Ausstellung ist bis Anfang September zu sehen; alle Infos dazu gibt’s hier!

Tipp: jeden Donnerstag um 19 Uhr werden Highlights der Ausstellung mit einem Guide und interaktiven Elementen als digitales Zoom-Webinar präsentiert; Infos dazu gibt’s über die Schirn-Website.