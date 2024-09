Glaubst Du auch an Design?

× Erweitern Foto: Leptien 3 „Leptien3“

Seit Jahrzehnten schreibt Leptien3 in Rhein-Main Design-Geschichte. Denn hier findet man auf 2.000 qm mehr von dem Wenigen, das einem gefällt: Ob Klassiker oder Newcomer, Leptien3 ist die erste Adresse in Sachen Interieur. Von Möbeln, Leuchten über Regalsysteme bis hin zu Outdoor-Möbeln, sie bieten ein alles umfassendes Programm.

Beim Lustwandeln durch den Showroom merkt man: Design ist hier mehr als nur Form. Es ist auch Funktion, Handwerkskunst, Material, sensorische Erfahrung. Was uns besonders gefällt: Ein Team von 20 (!) engagierten Mitarbeitenden entwickelt individuelle und gerne auch ausgefallene Konzepte. Egal, ob es um Wohnen, Arbeiten oder das Thema Schlafen geht.

Neben den Kollektionen gibt es auch Specials, die man nicht erwarten würde. Etwa unter dem Label L3 Off Broadway. Die Idee: Kuratierte Objekte aus 100 Jahren Designgeschichte. Das sind außergewöhnliche und oft auch humorvolle Möbel.

Oder L3 The One and Only. Dahinter verbergen sich Produkte, die Leptien3 mit Manufakturen in höchster Qualität exklusiv fertigen lässt und die besonders knapp kalkuliert werden.

Kein Wunder, dass sie mit „We believe in Design“ werben. Wer sich da wiederfindet, ist bei Leptien3 super aufgehoben. Unser Tipp: Einfach mal reinschnuppern in die Welt der Extraodinary Interiors.

Leptien3, Große Friedberger Str. 29 – 31, Frankfurt, leptien3.de