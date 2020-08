Gob Squad im Mousonturm-Kolosseum

× Erweitern Foto: Dorothea Tuch Mousonturm Gob Squad

Gob Squad drücken die Pausetaste – das ist dringend nötig in einer sich immer weiter beschleunigenden Gesellschaft mit ihren rasant weiterentwickelnden Technologien, Moden, sozialen Gewohnheiten, Finanzmärkten und Verschwörungstheorien. Aber was kann man tun, wenn man gefangen ist in einer Endlosschleife aus gefilterten Selfies und Achtsamkeits-Apps, die einem mantra-artig versichern: „Bleib so wie du bist, es wird schon alles gut“? Gibt es einen Weg zurück?

Das britisch-deutsche Theaterkollektiv spielt ab dem 3. September die Frankfurter Fassung ihrer multimedialen Performance mit dem bezeichnenden Titel „Show me a good Time“ – im neuen, temporären Spielort, einer Art Kolosseum aus Holz und Lehm, der als Zuschauer- und Theaterraum dient. Gäste nehmen in von einander getrennten Logen Platz, von denen aus sie die Stücke im Inneren des Theaterrunds verfolgen können. Alle Produktionen, die in diesem „Theater im Theater“ stattfinden, werden speziell für den neu geschaffenen Raum inszeniert.

„Show me a good time“ von Gob Squad, ab dem 3.9. im Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt

