goEast: „Die anderen Queers“

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media „GoEast-ILoveYouMore“ I Love You More

Seit seinem Start im Jahr 2001 hat sich das vom DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum organisierte goEast-Festival zum international wichtigsten Event für das Kino aus Mittel- und Osteuropa etabliert. In diesem Jahr setzt das Festival einen Schwerpunkt mit seinem Symposium „Die anderen Queers – Filmbilder von Europas Peripherie“. Neben Diskussionsrunden mit anerkannten Filmwissenschaftler*innen, Aktivist*innen, Filmschaffenden und Studierendengruppen, gibt es natürlich auch ein von den Gastkurator*innen Jasmina Šepetavc (Universität Ljubljana) und Yulia Serdiukova (Freefilmers, Kyjiw) zusammengestelltes Filmprogramm, das einen oft wenig bekannten Teil der mittel- und osteuropäischen Filmkultur zeigt. Der allgemeine Kanon queerer Themen im Kino konzentriert sich heute hauptsächlich auf westliche Filmbilder, die eine Art lineare Weiterentwicklung der Akzeptanz queeren Lebens sowie queerer Rechte vorzeichnen. Während der Westen sich also zusehends von seiner homophoben Vergangenheit zu lösen scheint, hinkt der Osten bei queeren Themen ewig hinterher. Dass dieses Klischee nicht uneingeschränkt gültig ist, möchte goEast mit Diskussionen und natürlich mit der kuratierten Auswahl von zum Teil historischen Filmen aus dem ehemaligen Jugoslawien, der ehemaligen Sowjetunion und der Ukrainischen SSR aus den Jahren 1935 bis 1979 aufzeigen. „Der strenge Jüngling“ aus der ehemaligen Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, der unter anderem freie Liebe und freien Willen propagiert und deutlich homoerotische Züge aufweist, wurde bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1936 verboten. (27.4., Murnau Filmtheater, 17 Uhr).

Ebensolche queeren Untertöne lassen sich in dem jugoslawischen Kriegsdrama „Fünf Minuten im Paradies“ aus dem Jahr 1959 entdecken, in dem die KZ-Häftlinge Lucijan und Stevan ihre persönlichen „Fünf Minuten im Paradies“ pflegen (27.4., Murnau Filmtheater, 21 Uhr). Auch aus Jugoslawien stammt die schrille Camp-Krimi-Komödie „Töte mich zärtlich“ aus dem Jahr 1979: In einer opulenten Villa einer alten lebenslustigen Dame finden sich Julija, ihr Mann David und Adam, der Liebhaber des jungen Paares, ein. Als noch eine weitere Bekannte dazustößt, verwandelt sich das Haus in eine Kommune der freien Liebe. Überschattet wird das Treiben allerdings von einer Reihe mysteriöser Todesfälle … (28.4., Murnau Filmtheater, 21 Uhr).

× Erweitern Foto: Vesna Film / Viba Film GoEast-KillMeGently Szene aus „Töte mich zärtlich“

Im Rahmen des Symposiums gibt es außerdem vier Kurzfilmprogramme, die zum Beispiel queeres und subversives Kino aus der Ukraine zeigen, sowie Kurzfilme aus dem ehemaligen Jugoslawien, Zentralasien und dem Kaukasus. Auch im „regulären“ goEast-Programm gibt es eine Reihe Filme mit queeren Themen– wie im Eröffnungsfilm „Crossing“ von Regisseur Levan Akin („Als wir tanzten“). In seinem aktuellen georgisch-türkischen Roadmovie machen sich die pensionierte Lia aus Georgien und der perspektivlose Jugendliche Achi auf die Suche nach Lias verschwundener Nichte Tekla. In Istanbul treffen die beiden die Anwältin Evrim, die sich für Trans-Menschen engagiert. In kleinen Gassen und Hinterhöfen finden Lia und Achi ein verborgenes Netz von Solidarität und Menschlichkeit (24.4., Caligari Filmbühne, 20 Uhr / 25.4., Apollo, 18 Uhr).

× Erweitern Foto: Haydar Tastan „GoEast-Crossing” Szene aus „Crossing”

In „I love You More“ freut sich Ben, ein schüchterner Teenager aus dem Kosovo, auf den Besuch seines heimlichen Chat-Freundes Leo aus Deutschland. Das romantische Rendezvous soll perfekt werden – sogar Bens Alibi für das heimliche Date ist organisiert. Doch dann drohen unerwartete Pläne von Bens ahnungsloser Familie das Treffen zu gefährden … (30.4., Murnau Filmtheater, 20 Uhr).

× Erweitern Trailer “I Love You More”: Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Berührend ist die ungarische Doku „Fairy Garden“: Die 19-jährige Trans Frau Fanni träumt von einem besseren, freien Leben und vor allem von ihrer Geschlechtsangleichung. Fannis Realität ist prekär: Geschlechtsumwandungen sind in Ungarn nicht möglich, dazu ist Fannie zu Hause rausgeflogen und lebt mit dem wohnungslosen 60-jährigen Laci zusammen, der sie in seiner selbstgebauten Hütte im Wald aufgenommen hat. Das Filmteam hat das ungleiche Paar über einen Zeitraum von drei Jahren begleitet (27.4., Caligari Filmbühne, 22 Uhr / 28.4. Apollo Kino-Center, 16 Uhr).

× Erweitern Foto: New Retina Porductions KFT „GoEast-FairyGarden“ Szene aus „Fairy Garden“

Beeindruckend ist auch das jugoslawische Drama „Marble Ass“, in dem Regisseur Želimir Žilnik ein transgeschlechtliches Paar in Belgrad der chaotischen 1990er erkundet, mitten im Jugoslawienkrieg. Sein kontroverser Film untersucht Sexualität, Identität und gesellschaftliche Normen und dekonstruiert gängige Vorstellungen von Männlichkeit und Nationalismus (26.4., Murnau Filmtheater, 18 Uhr).

× Erweitern Foto: Radio B 92 „GoEast-MarbleAss” Szene aus „Marble Ass“

24. – 30.4., goEast Filmfestival, Wiesbaden, alle Infos über www.filmfestival-goeast.de – eine Zusammenfassung der queeren Highlights gibt außerdem die Website des DFF.