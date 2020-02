Goethe gönn’ Dir: Winter-Welcome

× Erweitern Foto: Frankfurter Schwule Goethe gönn dir Winter 2020

Wie immer sehr positiv gestimmt begrüßt die „Goethe gönn’ Dir“-Party im Februar den Winter – auch wenn er sich eigentlich wie ein kalter Frühling anfühlt.

So oder so wird einem bei der Studi-Party warm ums Herz, auch weil sich ein ganzes Bataillon D’Amour um den korrekten Sound kümmert: Midge, Nayton Decks, BpunktSternchen*, She’s in Party’s, ImJuni und B.Y.E.O.L. feiern zusammen mit einer bunt gemischten Crowd Gemeinsamkeiten und Unterschiede – und man kann sicher sein, dass hier kein Platz für Diskriminierung oder schräge Anmache ist.

7.2., KoZ, Studierendenhaus Campus Bockenheim, Mertonstr. 26, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/GoetheGoennDir/