GOOSE – eine Frankfurter Erfolgsgeschichte

× Erweitern Foto: GOOSE Gourmet

Alles begann 2014 mit süßen und herzhaften Waffeln, zubereitet und verkauft vom sympathischen Liebespaar Gökhan Kaba und Patrik Bruch in einem gansgrauen Oldtimer-Foodtruck auf Frankfurter Wochenmärkten. Heute gehört zu GOOSE ein Cateringservice sowie ein Feinkostgeschäft mit Mittagstisch. Und den alten Truck gibt es immer noch!

Den gansgrauen Oldtimer, lange Zeit das Erkennungszeichen der beiden passionierten Gastronomen, kann man jederzeit für Caterings buchen. Die heutige GOOSE-Zentrale mit einem Eventmanager-Team, einer Küche samt Spitzenköche-Team sowie einem 300 Quadratmeter großen Eventraum liegt inzwischen in den Adlerwerken, unweit der Galluswarte. Genauso behutsam und sorgfältig wie Gökhan und Patrik selbst vorgehen, hat sich ihre Idee über die Jahre weiterentwickelt:

„Wir wurden von den Kunden an unserem Wagen öfters angesprochen, ob man uns mit dem Foodtruck nicht auch mieten kann“, erinnert sich Gökhan an die Anfänge. Inzwischen bieten die beiden Caterings im Fullservice an: Von Fingerfood- Büffets bis zu exklusiven Menüs für Events wie Geburtstage, Hochzeiten, Sommerfeste oder Firmentreffen kann man sich von GOOSE auch die komplette Veranstaltung ausrichten lassen – inklusive Location, Einrichtung, Dekoration, Essen und Trinken.

Neben dem eigenen schicken Eventraum in den Adlerwerken pflegen GOOSE gute Connections zu weiteren spektakulären Partnerlocations im gesamten Rhein-Main-Gebiet: das Städelmuseum, der „Out-of-Office“ Roofgarden, das Alte Auktionshaus in Mainz oder das Gewächshaus am Fürstenlager in Bensheim, um nur einige zu nennen.

Seit 2020 betreiben Gökhan und Patrik im Frankfurter Grüneburgweg außerdem GOOSE Garden, ein Feinkostgeschäft mit Leckereien aus aller Welt sowie einem täglich frisch zubereiteten Mittagstisch zum Vor-Ort-Verzehr oder zum Mitnehmen. „Essen ist für uns Inspiration“, erklärt Patrik zu GOOSE Garden. „Und wir möchten hier Qualität und Ästhetik in Einklang bringen“. Gleiches gilt natürlich auch für den GOOSE Catering-Service: Das „perfekte Catering“ beinhaltet neben speziellen Wünschen der Kundschaft immer auch die eigene Leidenschaft für gutes Essen.

„Selbst wenn wir zum Beispiel asiatische Küche zubereiten, achten wir immer darauf, trotzdem regionale Zutaten zu verwenden“, erklärt Gökhan. Der nächste Zweig des GOOSE-Unternehmens steht ebenfalls schon in den Startlöchern: Unter dem Titel GOOSE Goods folgt demnächst ein Feinkost-Onlineshop.

Zur Gastronomie kamen die beiden als Quereinsteiger: Gökhan arbeitete zuvor im Marketing, Patrik im der Modebranche. Ihre Passion für gutes Essen und gemeinsame Dinnerabende mit Freunden haben sie erfolgreich zum Beruf gemacht. Eben eine echte Frankfurter Erfolgsgeschichte!

GOOSE Gourmet – Catering und Events, Kleyerstr. 15, Frankfurt, www.goosegourmet.de

GOOSE Garden – Feinkost, Geschenke, Mittagstisch, Grüneburgweg 35, Frankfurt, www.goosegarden.de