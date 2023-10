Gorgeous Autumn Special

× Erweitern Foto: Amannda Amannda

Fantastic Fantastic: Die Gorgeous-Sause meldet sich zurück mit einem satten Herbst-Special auf zwei Floors und der brasilianischen Sängerin Amannda als Gaststar. Gleich mit ihrer ersten Single „Don’t Miss“, die Amannda im legendären „Le Week“-Klub in São Paulo vorstellte, gelang ihr der Durchbruch. Mit ihrem Motto „Music Is My Life“ ist sie auch 16 Jahre später immer noch musikalisch erfolgreich und tourt durch Clubs und Festivals auf der ganzen Welt. Sie wird südamerikanisches Flair in den K39-Klubkomplex bringen.

× Erweitern Foto: Leo Garrido Leo Garrido

Auf den Dancefloors des Orange Peel und Tokonoma wird ebenso abgefeiert: Der brasilianische DJ Leo Garrido besorgts der Crowd mit Electro und House, DJane Käry springt auf dem Pop-Floor auf und ab, dazu gibt’s eine sexy Tänzer-Crew und die beliebte Dark-Area zum Forschen und Entdecken.

Gorgeous ist die Party für Queers And Friends und alle, die sich in der LSBTIQ*-Szene wohlfühlen – egal ob Gay, Twink, Daddy, Otter, Lesbian, Nonbinary, Drag, Trans, Puppy oder Lederkerl. Eben einfach gorgeous!

7.10., K39, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.gorgeous-party.de