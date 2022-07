Gottesdienste am CSD-Wochenende

× Erweitern Foto: pixabay.com, gemeinfrei

Der CSD wird wie jedes Jahr von täglichen Gottesdiensten begleitet.

Am 15. Juli findet am Mahnmal Homosexuellenverfolgung am Klaus-Mann-Platz um 19 Uhr eine Eröffnungsandacht statt. Am 16. Juli lädt die Projektgemeinde um 18 Uhr zum CSD-Gottesdienst in der Gethsemanekirche in Frankfurter Nordend. Den Abschluss bildet der CSD Gottesdienst am CSD-Sonntag um 16 Uhr im Frankfurter Dom zum Gedenken an die an Aids Gestorbenen.

15.7., Klaus-Mann-Platz, 19 Uhr

16.7. Gethsemanekirche, Eckenheimer Landstr. 90, 18 Uhr

17.7., Dom, Domplatz 1, 16 Uhr