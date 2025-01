Intensiv und packend: Gotteskinder

Die beiden Teenager Hannah (Flora Li Thiemann) und Timo (Serafin Mishiev) leben mit ihren Eltern und drei weiteren Geschwistern in einer streng gläubigen evangelikalen Gemeinschaft. Ihr Alltag ist bestimmt von religiösen „Celebrations“, Hauskreis-Treffen, Feriencamps und Reinheitsgelübten. Doch Hannah und Timo fühlen sich wohl mit ihrem Leben, das von betont freundlichem Miteinander, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaftsgeist und der Erfüllung der strengen Gemeinde-Regeln bestimmt ist. Dass dazu auch soziale Kontrolle bis hin zur gegenseitigen Denunziation gehört, ist irgendwie akzeptiert.

Wie streng die Regeln sind, wird schnell klar: Als die jüngste Tochter beim Abendessen fröhlich berichtet, dass sie im Kindergarten im Spiel ihre beste Freundin Susanne „geheiratet“ hat, gibt es von Vater David (Mark Waschke) eine Standpauke, Schläge und Stubenarrest – zwei Frauen zusammen sei eine Sünde.

Der Vorfall verschreckt Sohn Timo zutiefst: Heimlich fühlt er sich nämlich zu seinem Mitschüler Jonas hingezogen – doch darf er solche Gefühle haben? Ist er ein Sünder? Da Timo kurz vor seiner Taufzeremonie steht und keinesfalls seine Eltern enttäuschen möchte, entschließt er sich, an einem „Seelsorge-Seminar“ teilzunehmen, um sich von seiner Homosexualität „heilen“ zu lassen. Überraschend ist auch Jonas Teilnehmer des Seminars teil. Das setzt eine Folge von Ereignissen in Gang, die für Timo dramatisch endet.

Foto: W-FILM

Parallel lernt Hannah den Nachbarn Max (Michelangelo Fortuzzi) kennen, der mit seiner Mutter neu in die Siedlung gezogen ist. Obwohl Max nicht religiös ist und der Gemeinschaft eher kritisch gegenübersteht, kommen Hannah und er sich näher. Auch Hannah gerät damit in eine emotionale Zwickmühle, insbesondere da sie als vorbildliches Gemeindemitglied gilt und just als Leiterin eines Keuchscheits-Seminars für Mädchen der Gemeinschaft ausgewählt wurde. Als Max versucht Hannah zu küssen und die Eltern das herausfinden, eskaliert es auch hier …

Gotteskinder Trailer

Regisseurin Frauke Lodders zeigt die religiöse Gemeinschaft sowohl als bis zur Euphorie erfüllend, aber auch die Kehrseite mit unerbittlicher Kontrolle bis hin zu psychischer und physischer Gewalt. Die detaillierte Darstellung des perfiden Systems mit all seinen Widersprüchen und seiner Doppelmoral berührt dabei noch ein weiteres, noch viel komplexeres Thema: Die Abgrenzung zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, die zu dem vielleicht überraschenden Ende des Films führt.

Hervorragend sin die schauspielerischen Leistungen aller Darstellenden. Der Film bleibt stets ganz nah an seinen Protagonist*innen und lässt die Zuschauenden an deren innerer Zerrissenheit teilhaben. Das ist intensiv, mitunter beklemmend, aber immer packend und tief berührend.

Ab 30.1. im Kino, „Gotteskinder“ (D 2022 – 2023) Regie: Frauke Lodders, www.wfilm.de/gotteskinder/