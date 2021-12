Gourmets Wundergarten

× Erweitern Foto: boutiquedrinks

„ Essen ist für uns Inspiration“, meint Patrik. „Und wir möchten Qualität und Ästhetik in Einklang bringen“.

Die Theke bietet Backwaren, Antipasti, Grüne Soße, außergewöhnliche Käsesorten oder das hausgemachtes Kimchi, nach koreanischem Vorbild scharf eingelegtes Gemüse, auf das die GOOSE-Jungs besonders stolz sind.

Foto: boutiquedrinks

Zum Mitnehmen oder zum Vor-Ort-Verzehr gibt’s außerdem einen täglich frisch zubereiteten Mittagstisch mit internationalen Spezialitäten wie zum Beispiel Okonomiyaki, eine Art gefüllter oder belegter japanischer Pfannkuchen. Mehr hübsch verpackte Leckereien von Pasta über Wein, Spirituosen, Gewürzen oder Essig- und Ölsorten finden sich in den Regalen des Bistro-Geschäfts.

Geschenk-Tipp der GOOSE-Guys: „Boutique Drinks“ – Cocktails in kleinen Flaschen, entwickelt von Maxim Kilian, Barmanager des Frankfurter The Parlour, die exklusiv sonst nur in ausgewählten Hotels und Feinkostläden erhältlich sind. „Da braucht man nur noch Eiswürfel und zwei Gläser“, meint Patrik.

Das Team schnürt natürlich auch frei zusammenstellbare Geschenkboxen; als besonderen Service kann man in den Boxen zusammen mit den „GOOSE Garden“-Leckereien auch eigene Geschenke geschmackvoll verpacken lassen.

GOOSE Garden – Feinkost, Geschenke, Mittagstisch, Grüneburgweg 35, Frankfurt, www.goosegarden.de