Viele hatten noch darauf gehofft, aber das Grüne Soße Festival mit einer Woche Festzelt und Spektakel auf dem Roßmarkt kann in diesem Jahr auch im Oktober nicht stattfinden. Doch das Orga-Team um Maja Wolff und Torsten Müller ist ja niemals um kreative Ideen verlegen:

„In diesem Jahr geht es nicht darum, wer die beste Grüne Soße zubereitet, sondern eher wie man am besten durch die Krise kommt“, heißt es in einer Erklärung des Teams.

Das Grüne Soße Festival 2020 wird daher eine Gala – live im Frischezentrum Frankfurt veranstalten und ebenso live übertragen in zahlreiche Restaurants und Locations. „So können wir trotz Abstandsregelung unser Kulturgut auch – und gerade in diesem Jahr miteinander feiern, an unterschiedlichen Orten und doch gemeinsam“, sagen Maja Wolff und Torsten Müller.

Um die schmissige Abendshow kümmern sich unter anderem Künstler*innen wie Bäppi, Bodo Bach, Lizzy Aumeier oder Woody Feldmann, durch den Abend führen Anton LeGoff, Timo Becker und Hilde aus Bornheim. In welchen Locations die Grüne Soße Gala live übertragen wird, kann man auf der Website erfahren – die Liste wird ständig ergänzt und natürlich können sich interessierte Gastronomen noch einklinken.

Wer die Grüne Soße Gala nicht gesellig in einer der Eventlocations mitverfolgen möchte, kann sich eine Grüne Soße Box mit Zutaten und Rezept samt Zugang zum Streaming-Link auch nach Hause senden lassen und von dort das Spektakel mitverfolgen.

Die Gala bildet außerdem den Höhepunkt der Spendenaktion „Kräuter für Künstler“, mit der ab dem 22.8. Spenden für Künstler in der Region, Theater in prekären Situationen und Veranstaltungen unterstützt werden sollen; in Restaurants, sozialen Einrichtungen, auf Wochenmärkten, in Firmen und Institutionen wird dafür intensiv geworben!

10.10., Grüne Soße Gala, Live aus dem Frischezentrum Frankfurt, alle Infos zur Gala und zur Spendenaktion „Kräuter für Künstler“ gibt’s über www.gruene-sosse-festival.de