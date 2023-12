Grüne Soße Festival 2024: Der VVK startet!

× Erweitern Foto: Sabine Imhoff Gruene Sosse-Anton

Vom 11. bis 18. Mai 2024 kehrt das Grüne Soße Festival zurück auf den Frankfurter Rossmarkt – mit Zelt, Bühnenshow und dem gewohnten Wettbewerbs-Ritual: An sieben Tagen nehmen jeweils sieben Grüne Soßen von sieben verschiedenen Gastronomen an den Vorentscheiden teil, am achten Tag wird die beste Soße aus allen sieben Vorentscheid-Gewinner*innen gekürt. Rund herum gibt’s wieder täglich wechselnde Abendshows mit tollen regionalen Künstler*innen, präsentiert von Anton LeGoff und Hilde aus Bornheim. Mit dabei sind unter anderem die Zuccini-Sisters, Friedemann Weise, Woody Feldmann, die Magic-Monday-Show, Andy Ost, Michelle Spiller und Bodo Bach. Der Vorverkauf für die Grüne-Soße-Festival-Woche 2024 startet am 6. Dezember um Punkt 10 Uhr.

www.gruene-sosse-festival.de