Grüne Soße Festival 2024

× Erweitern Foto: Sabine Imhoff „GrueneSosse-1“

Vom 11. bis 18. Mai 2024 kehrt das Grüne Soße Festival zurück auf den Frankfurter Roßmarkt – mit Zelt, abendlicher Bühnenshow und dem gewohnten Wettbewerbs-Ritual: An sieben Tagen nehmen jeweils sieben Grüne Soßen von sieben verschiedenen Gastronomen an den Vorentscheiden teil, am achten Tag wird die beste Soße aus allen sieben Vorentscheid-Gewinner*innen gekürt. Rund herum gibt’s wieder täglich wechselnde Abendshows mit tollen regionalen Künstler*innen, präsentiert von Anton LeGoff und Hilde aus Bornheim. Mit dabei sind unter anderem Bodo Bach (12.5.), Woody Feldmann (15.5.), die Magic Monday Show (13.5.) oder Friedemann Weise, Michelle Spillner und die Zuccini-Sisters zur großen Finale-Show am 18. Mai.

× Erweitern Foto: Christoph Müller „GrueneSosse-2“

Wer keine Tickets mehr für die Lieblings-Show ergattern konnte: Rund um das Festzelt gibt es ab dem 10. Mai täglich ab 11 Uhr einen großen Markt mit verschiedenen hessischen Spezialitäten und Weinen. An ausgewählten Tagen wird der Markt von Livemusik auf der Marktbühne begleitet.

11. – 18.5., Grüne Soße Festival, Roßmarkt, Frankfurt, www.gruene-sosse-festival.de