Grüne Soße Festspiele

Illustration: schneider-schumacher Grüne Soße Festival Ein 750 Quadratmeter großer Schirm überdacht den Bühnenraum, der Platz für bis zu 600 Personen bietet.

Das Grüne Soße Fest wird in diesem Jahr zum Grüne Soße Festival und bietet vom 20. August bis 11. September drei Wochen lang täglich Entertainment, Live-Konzerte und Comedy Shows – alles Open Air auf dem Frankfurter Roßmarkt.

Mit einem coronagerechten Konzept bringt das Grüne Soße Fest in seiner Festival-Version nicht nur Grüne Soße in allen Varianten sondern vor allem ein dreiwöchiges Open-Air-Festival in die Frankfurter City.

Für den gesamten Festivalzeitraum wird der Roßmarkt wettersicher von einem 750 Quadratmeter großen Schirm überdacht, unter dem eine große Bühne und bis zu 600 Zuschauende Platz finden.

Foto: Tim Wegner Grüne Soße Festival Hilde aus Bornheim, Malte Anders, Gayle Tufts, Maja Wolff alias Anton Le Goff und Sabine Fischmann präsentieren die Grüne Soße Abendshows auf dem Roßmarkt 2021!

Das Programm wird vom Kabarett „Die Käs“, dem Frankfurter Satire-Theater „Die Schmiere“ und dem Papageno-Musiktheater mitgestaltet – über 160 Künstler*innen sind live auf der großen Soße-Bühne zu erleben. Nachmittags gibt‘s Kinderprogramm, abends Live-Bands, Theater und Comedy satt. Mit dabei sind unter anderem Musik-Kabarettist Andy Ost, Sommergrooves mit Kick La Luna, Comedian Maddin Schneider, Bodo Bach oder der Slam Royal Poetry Slam.

Die gewohnte Grüne Soße Show mit sieben verschiedenen Soße-Varianten von sieben verschiedenen Gastronomen ist als Abendprogramm natürlich dabei; die Termine verteilen sich über den gesamten Festivalzeitraum. Präsentiert von Anton LeGoff, Malte Anders und Hilde aus Bornheim stehen die sieben Soße-Abende unter jeweils einem anderen Motto und Stars wie Bäppi, die U-Bahn-Kontrollöre, Johannes Scherer oder Gayle Tufts sorgen für Stimmung. „Auf einen Wettbewerb verzichten wir auch in diesem Jahr, zählt doch die Gastronomie mit zu den größten Verlieren der Pandemie“, erklärt das Team um die Festival-Macher*innen Maja Wolff und Thorsten Müller.

Foto: Sabine Imhof Grüne Soße Festival

Noch mehr Entertainment rund um die Grüne Soße gefällig? Kein Problem: Auf dem Roßmarkt wird über den gesamten Festivalzeitraum ein Verkaufsmarkt mit nicht nur hessischen Leckereien und natürlich viel Grüner Soße aufgebaut – hier wird es zusätzlich jeden Tag Live-Musik von Künstler*innen der Region geben; der Markt und die Tagesmarktkonzerte finden bei freiem Eintritt statt.

20.8. – 11.9., Grüne Soße Festival, Roßmarkt Frankfurt, tägl. ab 12 Uhr, Infos, Tickets und Reservierungen über www.gruene-sosse-festival.de

Wir verlosen 2 Tickets für das Konzert von Kick La Luna am 5. September