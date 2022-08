Grünes Design für die eigene Oase

× Erweitern Foto: Palfi Gartendesign

„Freiräume sind wichtiger denn je. Der Alltag in der Stadt schreit förmlich nach grünen Oasen, egal ob Balkon, Innenhof, Dachterrasse oder Hausgarten – und es gibt keinen Raum, der sich nicht durch ‚grünes Design‘ aufwerten lässt“. Das sagt der Gartengestalter und Diplom-Ingenieur David Palfi, der just im März dieses Jahres in Frankfurt sein eigenes Unternehmen „Palfi Gartendesign“ gegründet hat.

Der Absolvent der Wiener Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau mit anschließend absolviertem Diplomstudiengang Landschaftsarchitektur an der FH Nürtingen gestaltet mit Leidenschaft verschiedenste Grünräume – wir haben ihn zum Interview getroffen.

David, beschreibe kurz deine Einsatzgebiete. Worin siehst du deine Aufgaben?

Ich plane vor allem Balkone und Gärten, vom Stadtbalkon mit wenigen Quadratmetern über Dachterrassen und Vorgärten bis hin zum Hausgarten. Während der Pandemie haben viele Menschen erfahren, wie wichtig ein „grünes Wohnzimmer“ ist, um Kraft zu tanken. Solche Orte zu schaffen, mit individuellem Design und ökologischem Wert, macht mir große Freude.

Der Spätsommer scheint erst mal nicht die geeignete Jahreszeit zu sein, um sich um Garten, Pflanzen und Co zu kümmern. Warum sollte man damit trotzdem jetzt schon starten?

Planen kann man das ganze Jahr über. Für Pflanzarbeiten sind aber Herbst und Frühjahr besonders geeignet. Es ist also nicht zu früh, jetzt schon über die Saison 2023 nachzudenken. Generell sollte man solche Projekte mit Vorlauf angehen. Die Planung ist ja ein kreativer Prozess, nicht nur für mich, sondern auch für die Auftraggeber*innen. Es geht darum, Ideen zu entwickeln und sie nachhaltig umzusetzen – dafür sollte man sich Zeit nehmen.

Der Klimawandel bringt für die Garten- und Pflanzenwelt große Probleme; wie gehst du damit um?

Der diesjährige Sommer war einer der heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. Viele Gartenbesitzer stehen jetzt vor vertrockneten Rasenflächen oder Pflanzen und fragen sich, was sie tun können. Eine Lösung sind trockenheitsresistente Stauden und Gräser, die auch im öffentlichen Raum immer öfter gepflanzt werden. Sie sind attraktiv, mehrjährig, pflegeleicht und bieten Nahrung für Insekten – auch im Garten ist „Diversity“ wichtig! Ich versuche immer, die beste Wahl für den jeweiligen Standort zu treffen. In Städten, die bis zu 10 Grad wärmer sein können als ihre Umgebung, ist die Gebäudebegrünung ein Riesenthema. Auch Balkone leisten da ihren Beitrag. Mit der richtigen Bepflanzung kann man das Mikroklima positiv beeinflussen und die Temperatur senken.

Welche Vorteile hat es, einen Balkon oder Garten professionell planen zu lassen?

Es erspart eine Menge Arbeit und teure Fehlentscheidungen. Vor allem bei der Pflanzenauswahl ist ein Rat vom Profi viel wert. Wie viele spontan gekaufte Sträucher oder Topfpflanzen sind schon eingegangen, weil sie nicht den richtigen Standort hatten. Außerdem fehlen für den eigenen Garten manchmal zündende Ideen. Ein geschulter Blick von außen kann da inspirieren und neue Impulse geben.

Was tun, wenn man das Gefühl hat, keinen grünen Daumen zu haben?

Ich halte den „grüne Daumen“ für einen Mythos – es ist keine Zauberei, sich um Pflanzen zu kümmern, an denen man Freude hat.

Natürlich sollte man sich darüber im Klaren sein, welchen Aufwand man für die Balkon- oder Gartenpflege betreiben möchte. Gezielt ausgewählt und an den Standort angepasst sind viele Pflanzen aber überraschend pflegeleicht. Ein Freund von mir hat sich immer gegen Pflanzen gesträubt. Ich habe einen schicken Designer-Kübel gekauft, vor seine Haustür gestellt und mit prächtigen Stauden bepflanzt. Er hat bisher nicht einmal gießen müssen.

