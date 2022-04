Green Soul: Das Beste aus Hanf

Green Soul heißt das kleine Lädchen gegenüber der Frankfurter Kleinmarkthalle, das sich auf hochwertige Hanf-Produkte spezialisiert hat. Die Inhaber*innen Violetta und Frederick Feldmann wissen: Cannabis bedeutet nicht automatisch Rausch. Aus der grünen Pflanze werden inzwischen viele Produkte gewonnen, die ausgewiesen keine berauschende Wirkung haben, dafür aber das allgemeine Wohlbefinden fördern.

Diese sogenannten CBD-Produkte werden aus den weiblichen Cannabisblüten gewonnen und enthalten leidglich Cannabidiol, kurz CBD, das im Gegensatz zum Hanf-Inhaltsstoff THC keine berauschende Wirkung hat und damit auch legal ist.

„Naturreine CBD-Produkte haben sich als hilfreich dabei erwiesen, die innere Balance zu finden“, erklären Violetta und Frederick. „Etwas, das gerade in einer hektischen Großstadt vielen Menschen wichtig ist“. Das gilt nicht nur für klassische Aromaöle: Hanf kann auch in Kosmetik entspannende Wirkung für die Haut bringen oder als Mikronährstoff in Lebensmitteln verwendet werden.