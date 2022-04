Griechischer Wein, Bacalhau und Meeresrauschen

× Erweitern Foto: iStock

Maßgeschneiderte Individualreisen jenseits von Massentourismus – dafür steht das Frankfurter Reisebüro PlanReisen bereits seit über 10 Jahren. Wer jetzt der Lust auf besonderen Urlaub nachgehen möchte, ist bei Manabesh Chatterjee und seinem Team bestens aufgehoben.

Wie immer hat PlanReisen auch für diesen Sommer wieder viele Specials und ganz besondere Tipps im Angebot: „Die griechischen Inseln sind in ihrer Vielfalt einmalig“, weiß Chef Manabesh Chatterjee. „Ob Strandurlaub, Aktivurlaub, Reisen mit Sinn für Mensch und Kultur oder der pure Luxus: es ist für alle etwas dabei. Und wer auch mal umsteigen kann oder eine Fährfahrt nicht scheut, ist zum Beispiel mit Hydra und Skopelos seiner Trauminsel etwas näher gekommen“.

Als besonderen Tipp für den Sommer 2022 empfiehlt Manabesh außerdem Portugal – natürlich kann man mit PlanReisen das Land auf eine etwas andere Art und Weise kennenlernen: „Nonstop nach Lissabon und von Faro an der Algarve zurück“, schlägt Chatterjee als Möglichkeit vor. „Dazwischen ist auf einer individuellen Mietwagentour alles im Programm: Fado in Lissabon, wilder Atlantik, ein kühles Bier in Sagres, die Sandstrände der Algarve und vieles mehr“.

× Erweitern Foto: privat PlanReisen Manabesh Chatterjee

Ein Klassiker und Spezialgebiet von PlanReisen sind die Wellnessurlaube: „Wenn es um Körper und Seele geht, ist unser Dauerbrenner eine Ayurvedareise“, weiß Manabesh. Eine entsprechende Ayurvedakur empfiehlt sich vor allem, wenn das Leben durch Stress, häufiges Unwohlsein oder falsche Ernährung als Schlüsselfunktion für ein geschwächtes Immunsystem geprägt ist. Ein Ayurvedaarzt erstellt dann einen detaillierten und individuell abgestimmten Behandlungsplan, um das seelische und körperliche Gleichgewicht wieder herzustellen oder zu stärken.

„Ob in Deutschland oder Asien, alles ist wieder möglich, die Preise sind stabil geblieben und unsere qualifizierte Beratung kostenlos“, betont Manabesh Chatterjee.

Apropos Preise: Auch hier kümmert sich das PlanReisen-Team. „Nach einer Beratung zu den jeweiligen Reiseideen bieten wir im nächsten Schritt unseren neuen „Suchen und Buchen“-Service an“, erklärt Manabesh. „Wir legen über ein interaktives Kundenportal einen Link mit Angeboten an, die der Kunde jederzeit am Smartphone, Tablett oder Laptop anklicken kann. Bis es zu einer Buchung kommt, werden auf diese Weise Änderungswünsche, aktualisierte Angebote und Preise im gleichen Link sichtbar gemacht“. Früh zu buchen, lohnt sich immer noch: „Die Auswahl ist größer und die Preise moderat bis günstig“, weiß der Reiseexperte. „Wir empfehlen außerdem den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung und schließen in diesem Zusammenhang einen Coronaschutzbrief ein“.

Und dann ist da noch eins: „Der schönste Urlaubstrend ist der im eigenen Kopf“, schmunzelt Manabesh Chatterjee. „Und auch darüber kann man mit uns sprechen“.

PlanReisen, Sandweg 62, Frankfurt, planreisen.de