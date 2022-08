GRIND am Blauen Wasser

× Erweitern Foto: Fernando Miro, unsplash.com, gemeinfrei

Frankfurts sexy-Dresscode-Party lädt zum nächsten Open-Air-Special und feiert im legendären Freiluft-Klub Blaues Wasser – ein grandioses Finale der GRIND-Summer-Season.

Im Frankfurter Osten bietet das Blaue Wasser viel Urlaubsfeeling direkt am Mainufer. Mit coolen Drinks, Hotties in Speedos und entsprechend aufgeheizter Sommerstimmung gibt’s hier 10 Stunden (!) Party pur, vom Mittag bis nach Sonnenuntergang.

An den Decks steht die Creme der GRIND-DJs: Mark Hartmann, Dommy Dean, Frau Laura, Karotte und Newcomer Benja Asima pumpen akustisches Adrenalin in die Crowd. Der GRIND-Dresscode ist für die Open-Air-Session zwar ausgesetzt, trotzdem gibt’s für Fetish-Outfits und sexy Styles mit minimalem Stoff maximalen Applaus. Ansonsten gilt: Come as you are!

4.9., Blaues Wasser, Franziusstr. 35, Frankfurt, 12 – 22 Uhr, Ticket-VVK und VIP-Treatments über www.grind-frankfurt.de