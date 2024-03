GRIND: Leckerer Frühling

× Erweitern Foto: GRIND GRIND-Maerz

Zugegeben: Im dunkel-schwülen Clubland der GRIND spielen Jahreszeiten nicht wirklich eine Rolle. Folgerichtig blüht hier eigentlich immer der Frühling mit prallen Knospen in vollem Saft. Im März sorgt wieder eine ausgewählte DJ-Riege für sleazy Sounds von pumpenden Circuit-Beats bis entfesselnden Pop-Hymnen.

× Erweitern Foto: Alej Venbrat AlejVenbrat Alej Venbrat

An den Decks erwarten euch diesmal auf zwei Floors Alej Venbrat aus Barcelona und DJ E-Max vom Gaywerk Mannheim, dazu kommen die Lokalmatadoren Dommy Dean, Mark Hartmann und John Pacheco. Zur Sache geht’s dann in der Dark Area, beachten sollte man außerdem, dass es für den allgemeinen Einlass zur Party nur noch gemäßigte Dresscode-Regeln gibt; allerdings gilt für den Zugang zum Mainfloor nach wie vor der bekannte, strenge GRIND-Dresscode: fancy und sexy Clubwear, Harness, Leder, Sport-Outfit, Netz, Latex, Drag, Fetisch, Underwear, Puppy, Glitz – eben alles jenseits von T-Shirt-und-Jeans-Look. In der Dark Area gerne auch ganz blank. Viva Hot Spring!

9.3., GRIND, Tokonoma / K39, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.grind-frankfurt.de