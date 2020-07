GRIND Pride Beach Edition

× Erweitern Foto: gdb.cologne GRIND Pride Beach

Als erste Party seit dem Lockdown Mitte März meldet sich die GRIND mit einer Open-Air Beach Edition zurück – und das Mitten in der City!

Die Location ist der Citybeach auf dem Dach des Konstablerwache-Parkhauses, komplett mit zwei großen Pools, Urlaubs-Atmosphäre, Drinks inklusive Welcome-Shot für die ersten 350 Gäste und natürlich dem GRIND-Soundtrack aus House, Techhouse, Circuit-Style, Urban Beats und Pop der GRIND-DJs Mark Hartmann, Dommy Dean, Mrs. Onyx und DJonas.

Das Datum der Beach-Edition wurde bewusst gewählt: Am CSD-Samstag startet der Sommerevent ab 14 Uhr – wer sich in einem der Pools erfrischen möchte, sollte in Swimwear kommen. Der übliche verpflichtende Fetish-Dresscode der GRIND-Party entfällt beim Beach-Special – „ansonsten gilt wie immer: GRIND ist sexy“, so Mark Hartmann vom Team.

„Fancy Pool Outfits beklatschen wir am Einlass und ansonsten lebt es sich aber bei hoffentlich 30 Grad ohne T-Shirt wesentlich besser“.

Bedingt durch die COVID-19-Vorschriften wird auf die Hygienevorschriften und Einhaltung des Mindestabstandes geachtet – im gesamten Bereich des Citybeachs inklusive der Pools. Maskenpflicht besteht im Bereich des Citybeach nicht, da es sich um eine Open-Air Veranstaltung handelt, die Daten der Gäste werden aufgenommen. Maximal 10 Personen dürfen gemeinsam an einem Tisch Platz nehmen (die Tischreservierung erfolgt vor Ort), limitierte Vorverkaufs-Tickets sind erhältlich, es wird aber auch genügend Tickets an der Abendkasse geben.

Falls das Wetter nicht mitspielen sollte: Als Ausweichtermin ist dann der 1. August geplant.

18.7., Citybeach, Rooftop Parkhaus Konstablerwache, Frankfurt, 14 – 1 Uhr, Infos über www.grind-frankfurt.de