GRIND XXL Wonderland

Frankfurts queere Dresscode-Party GRIND feiert nach zwei Jahren Coronapause ihr Comeback mit einem Riesenbang – und wechselt dafür sogar die Location: Raus aus dem gemütlichen Klub Freud, rein ins XXL-Format auf drei Floors samt Play- und Outdoor-Area des Klubs K39.

So nennt sich der Zusammenschluss der Locations in der Kaiserstraße 39 (Orange Peel, der Outdoor-Innenhof und Tokonoma Club im Basement). In Zukunft wird es GRIND nicht mehr monatlich geben, sondern zu Special-Dates mehrmals im Jahr – und dann im XXL-Format.

Geplant und angekündigt war das Happening für den 30. April – aus organisatorischen Gründen verschiebt sich die GRIND XXL nun um knapp einen Monat auf den 25. Mai, am Vorabend des Himmelfahrt-Feiertags!

Was besteht ist natürlich der Spirit der Party: GRIND bleibt sexy, und das heißt, Eintritt nur in Fetisch-, Drag- oder Kinky Outfit – wer in Jeans und T-Shirt kommt, zieht sich einfach aus! Drinnen erwartet die Gäste ein queeres Wonderland mit lasziven Performern und viel Raum zum Tanzen, Spielen und Forschen. Musikalisch gibt’s Circuit, Tech- und Progressive-House auf dem Hauptfloor und House, Dance und Pop auf den weiteren Floors.

Als DJs sind am Start: Sharon O’Love aus UK, DJ Skippo aus Köln, DJ Hollywood Tramp aus Hamburg, Drag DJane Miss Onyx aus Mannheim sowie die GRIND-Residents Mark Hartmann und Dommy Dean. Sleaze me baby one more time!

25.5., K39, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, Tickets im VVK mit bevorzugtem Einlass über www.grind-frankfurt.de