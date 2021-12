Grooming: Bleib‘ flexibel

× Erweitern Foto: Christian Buehner, unsplash.com, gemeinfrei

Ein schnittiger Moustache, ein gepflegter Dreitagebart, ein getrimmter Vollbart oder vielleicht zur Abwechslung auch mal ganz glattrasiert? Die momentane Bartmode darf alles – und viele Männer möchten sich selbst ebenso wie ihren Look flexibel halten.

Der richtige Rasierer ist dabei das A und O und mit den Qualitätsprodukten von BRAUN fährt man immer gut. Maximale Flexibilität bietet der Elektrorasierer XT5200, der als Rasierer, Barttrimmer und zusätzlich als Bodygroomer eingesetzt werden kann – alles in einem Gerät!

Foto: BRAUN

Mit vier verschiedenen Kammaufsätzen für den Bart und zwei Aufsätzen für Körperhaare bekommt man von glatter Haut über exakte Bartkonturen bis zu gepflegter Verwegenheit jeden Look im Gesicht und am Körper gestylt. Die Two-Way-Kammaufsätze rasieren sowohl aufwärts als auch abwärts, das schlanke Design des XT5200 liegt dank des gummierten Griffs rutschsicher in der Hand und der Elektrorasierer ist zudem wasserdicht, so dass man auch unter der Dusche trimmen kann. Flexibel bleiben leicht gemacht!

Gesehen im Fachhandel bei BRAUN Kundendienst Frankfurt, Töngesgasse 29, www.braun-kundendienst-frankfurt.de