Grüne Soße Festival – The Last Show

Grüne Sosse Festival Maja Wolff und Torsten Müller, die Erfinder*innen des Grüne Soße Festivals.

Traurige Nachricht: Das 18. Grüne Soße Festival, das vom 17. bis 24. Mai wieder auf dem Frankfurter Roßmarkt steigt, wird vorläufig die letzte Ausgabe des beliebten Hessen-Events werden.

Einer der Hauptgründe sei die Kostenfrage, heißt es dazu in einer Erklärung des Veranstalter-Teams um das Gründer-Duo Maja Wolff und Torsten Müller. Seit Jahren stiegen die Preise für Zeltbau, Technik und Logistik sowie für die aufwändige Organisation der Nachhaltigkeit des Festivals, das ohne Plastikgeschirr auskommt. Hinzu kämen rückläufige Sponsorengelder und seit der Pandemie der eher zögerliche Ticketverkauf.

× Erweitern Foto: Christoph Müller

Eine Trauerveranstaltung soll das 2025er Festival trotzdem nicht werden, betont das Team:

„Es wird ein rauschendes Fest, voller Dankbarkeit für die letzten 18 Jahre“, heißt es dazu in der Erklärung. „Wir fahren zum großen Finale nochmal ordentlich auf und zaubern mehr als sieben Soßen aus dem Hut“.

Grüne Soße Festival 2025

Die bewährte Idee des Events: In den sieben Abendshows werden jeweils sieben grüne Soßen von sieben Gastronomen komplett mit Kartoffel und Ei verköstigt; das Publikum kürt die jeweilige Tagessiegersoße. In der Finalshow am achten Tag wird dann die beste Soße aus allen sieben Vorentscheid-Gewinnersoßen gekürt.

× Erweitern Foto: Sabine Imhoff

Rund herum gibt’s wieder täglich wechselndes Programm mit vielen regionalen Künstler*innen, präsentiert von Maja Wolff alias Anton LeGoff und Hilde aus Bornheim.

Mit dabei sind unter anderem der Mentalmagier und Zauberkünstler Nicolai Friedrich (18.5.), die Comedians Lisa Feller (19.5.), Sascha Korf (19.5.), Woody Feldmann (20.5.) und Johannes Scherer (23..5.). Ein Highlight wird sicherlich das Gastspiel der Queen of Dinglish Gayle Tufts am 22.5.

× Erweitern Foto: Felix Lammers

Das Grüne Soße Festival gibt’s auch tagsüber: Der Roßmarkt verwandelt sich bereits ab dem 13. Mai für die Zeit des Festivals in einen großen Markt, auf dem kulinarische Köstlichkeiten rund um die Grie Soß angeboten werden. Da lässt sich’s wunderbar bummeln, entdecken und genießen.

Auch wenn das Grüne Soße Festival 2025 das vorerst letzte sein wird: Das Team denke schon jetzt über neue Formate nach, wie man in Zukunft das Nationalgericht und den Wettbewerb feiern könnte. Und eins muss man Maja Wolff und Torsten Müller lassen: An genialen Ideen hat es denen noch nie gemangelt.

17. – 24.5., Grüne Soße Festival, Roßmarkt Frankfurt, Tickets für die Abendshows über www.gruene-sosse-festival.de