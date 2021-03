Grüneburger Bioladen: Bio at its best

× Erweitern Foto: bjö Grüneburger Bioladen

Frische Biolebensmittel und -produkte rücken immer mehr ins Bewusstsein der aufgeklärten Konsumenten. Die Brüder Sebastian und Matthias Paust haben diesen Trend schon früh erkannt und so feierte ihr Grüneburger Bioladen im vergangenen Dezember sein 11-jähriges Bestehen.

Matthias stammt aus der Reformhaus-Bewegung und war bereits viele Jahre in Biomärkten tätig bevor er sich mit seinem Bruder Sebastian, dem Banker des Teams, zusammentat um das gemeinsame Geschäft im Grüneburgweg zu eröffnen:

„Ich hab’s quasi von der Pike auf gelernt und schon mit 15 Jahren Äpfel poliert“, erinnert sich Matthias. Die Erfahrung merkt man dem Angebot im Bioladen an: Gleich am Eingang begrüßen einen die Stände mit knackig-frischem Obst und Gemüse, alles vorwiegend aus regionalen Betrieben. Beliebt ist die große Käsetheke mit allein über 60 Sorten Ziegen- und Schafskäse ebenso wie die Salatbar und das Bistro-Café, an dessen Theke täglich frische, in der Küche des Bioladens zubereitete Suppen, Quiches, Gemüsepuffer oder Pizzastücke angeboten werden; natürlich gibt’s hier auch die herzhaft belegte Vollkornstulle und süße Teilchen, die mit Kaffee- oder Tee-to-go ihre Fans haben.

Laut Matthias ist die Nachfrage nach Biofleisch in den vergangenen Jahren stetig gestiegen während der Vegan-Hype „sich auf einer soliden Basis eingependelt hat und wir hier die außergewöhnlichen und vor allem wohlschmeckenden Produkte anbieten“, so der Bio-Lebensmittelexperte.

Im Laden kann man die veganen Produkte anhand einer grünen Markierung erkennen, laktosefreie Lebensmittel sind mit blau gekennzeichnet und glutenfreie mit rot. Einen aktuellen Trend zu selbstgemachtem Sushi hat Matthias erkannt; die notwendigen Zutaten wie Noriblätter oder verschiedene Tamari- und Shoyo-Soßen zum Maki-Selbstrollen zuhause sind im Laden erhältlich – natürlich alles bio!

Grüneburger Bioladen, Grüneburgweg 6, Frankfurt, Mo bis Fr 7 – 20 Uhr, Sa 7 – 19 Uhr