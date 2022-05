GurLZzz Girl-Power

× Erweitern Foto: Bedenk Zeit Fotografie, Matthias Michael Maria Bedenk DJane Käry

Frauenpartys sind in Frankfurt rar gesät. GurLZzz will das ändern: Die neue monatliche Party in Frankfurt für Lesbians* and Friends* geht im Mai in die zweite Runde.

Lisa La Vocal

Und mit Käry steht hier eine erfolgreiche DJane an den Decks, die mit ihrem Mix aus aktuellen Mainstream-Chart-Tunes und tanzbaren Electrobeats schon seit Jahren Resident-DJane der monatlichen Partyreihe „Buntes Rauschen“ in Karlsruhe ist. An ihrer Seite steht Lisa La Vocal, die seit 2012 mit insbesondere Electro und Hip Hop die Szene aufmischt, aber auch Chart- und Club-Hits, 90er Kracher und Reggaeton in ihre Playlist packt. Das Talent hat sie übrigens von ihrem Vater geerbt, der auch schon als DJ unterwegs war. Gute Mischung, gute Stimmung, guter Termin.

21.5., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, www.gurlzzz.de