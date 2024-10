GurLZzz Go Fire!

× Erweitern Foto: Nicination Nicination Nicination

Expand Foto: Käry DJaneKaery DJane Käry

Es wird besonders heiß zur Oktoberausgabe der Frankfurter Frauen-und-Freunde*-Party, denn Resident DJane Käry holt sich diesmal Nicination aus Bamberg mit an die Decks. Nicination steht für Passion mit dem festen Willen, den Dancefloor mit ihren bunten Sets zu entflammen. Dabei probiert sie gerne Neues aus – man darf also gespannt sein, was sie sich für die GurLZzz einfallen lässt!

DJane Käry rundet mit ihrem Mix aus Charts, Hits der 80er und 90er, elektronischen Klängen und immer schön viel Bass den Abend ab. Auf alle Early Birdies wartet bis 23 Uhr ein Welcomeshot aufs Haus.

25.10., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, www.gurlzzz.de