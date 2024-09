GurLZzz Go Mad!

× Erweitern Foto: MadGirlsInTown MadGirls MadGirlsInTown aus Utrecht

Bei der GurLZzz, der Frauenparty für Girls, Ladies and Friends in Frankfurt, gibt’s ein Wiedersehen mit den MadGirlsInTown, die zusammen mit DJane Käry für fette Beats sorgen. Mit den MadGirlsInTown aus Utrecht, Residents der legendären niederländischen PANN Party, sind zwei Künstlerinnen hinter den Turntables, die europaweit auf unzähligen LGBTIQ* Events auflegen. Gay Hits, überraschende Remixe und MashUps der Klassiker sind die Markenzeichen von Robin Elyza und Josie RK.

× Erweitern Foto: Käry Kaery Djane Käry

DJane Käry aus Frankfurt gehört seit 2015 zu den angesagten DJs in der Community und darüber hinaus. Sie durfte auf der Nature One auflegen und auch schon die heiligen Hallen der L-tunes Party in Berlin beschallen. Käry hat ein besonderes Gespür dafür, den passenden Sound zur richtigen Zeit und Atmosphäre zu kreieren. Wie immer gibt es für alle früh erscheinenden Ladys einen leckeren Welcomeshot bis 23 Uhr.

27.9., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, gurlzzz.de