GurLZzz go Nici

× Erweitern Foto: Nicination Nicination

Passend zum herannahenden Frühling lädt die Frankfurter Ladies- and-Friends-Party mal wieder zu einem ihrer beliebten Flirt-Specials: Am Eingang werden an alle die mitmachen wollen Flirtnummern verteilt; bei Interesse an einer bestimmten Person kann man eine mit der entsprechenden Nummer versehenen Nachricht am DJ-Pult abgeben; auf einer Leinwand erscheint die Ziffer, die Post bekommen hat.

× Erweitern Foto: Käry DJaneKaery DJane Käry

Für den passenden Sound auf dem Dancefloor hat sich Resident DJane Käry diesmal Nicination eingeladen. Die Bamberger DJane ist seit 2018 am Start und tourt durch ganz Deutschland. Musikalisch ist sie flexibel und erkennt schnell, was die jeweilige Crowd braucht. Persönlich steht sie auf „Lieder im Techhouse Remix“. Let’s go!

21.3., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.gurlzzz.de