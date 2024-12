GurLZzz go Oriental

× Erweitern Foto: Käry DJaneKaery DJane Käry

Für fette Beats auf Frankfurts Ladies and Friends-Party sorgen diesmal DJane Mo aus Bamberg und DJane Käry aus Frankfurt.

× Erweitern Foto: DJane Mo „DJane Mo” DJane Mo

DJane Mo begann vor acht Jahren ihre Karriere und machte sich rasch einen Namen, insbesondere in der türkischen und Balkan-Community. Musikalisch kombiniert sie Hip-Hop, Pop, House und Electro. DJane Käry aus Frankfurt gehört seit 2015 zu den angesagtesten DJs in der Community. Am liebsten mixt sie elektronische Klänge mit ganz viel Bass, aber auch die aktuellen Chartstunes aus dem Mainstream mit tanzbaren Electrobeats. Die 80er- und 90er-Hits sind bei ihr immer mit am Start. Wie immer gibt es für alle früh erscheinenden Ladys einen leckeren Welcomeshot bis 23 Uhr.

20.12., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, www.gurlzzz.de