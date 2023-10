GurLZzz go Party

× Erweitern Foto: DJane Simoné Jane Simoné

Die DJanes Käry und Simoné sorgen im Oktober für die richtigen Vibes auf Frankfurts Party für Girls, Ladies and Friends.

Los geht’s bereits um 21 Uhr zum Reinschwoofen mit einem Welcome-Shot bis 22 Uhr und einem Dance-Mix aus Classics, Charts, 90er und 00er Hits.

Foto: Bedenk Zeit Fotografie, Matthias Michael Maria Bedenk DJane Käry DJane Käry

Ab 23:30 Uhr wird der Sound dann housiger und poppiger. Genau das richtige für DJane Käry, die am liebsten aktuelle Chartstunes aus dem Mainstreambereich mit tanzbaren Electrobeats mischt. Kollegin Simoné aus Heidelberg gehört mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Clubs der Republik zu Deutschlands führenden weiblichen House- und Mixed-Music-DJs. Bei ihr treffen Disco Classics und Vocal House gern auch auf Funky Black Music und Klassiker der Musikgeschichte. Musikalisch also alles top!

27.10., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 21 Uhr, www.gurlzzz.de