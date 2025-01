GurLZzz Go Winter-Flirty

× Erweitern Foto: Abrissbarbie DJane Abrissbarbie DJane Abrissbarbie

Frankfurts Ladys-and-Friends-Party startet gleich mit einem Flirtspecial ins neue Jahr: Am 24. Januar bekommen alle, die am Flirt-Spiel teilnehmen möchten, am Eingang eine Flirtnummer verpasst. Wer sich für eine der flirty GurLZzz interessiert, kann eine kurze Nachricht auf ein Blatt Papier schreiben (!) und am DJ-Pult abgeben. Über eine Leinwand wird dann angezeigt, welche Nummer Post bekommen hat.

Resident-DJane Käry holt sich die Koblenzer DJane Abrissbarbie an die Seite – das gibt einen wilden Mix aus Urban- und Hip-Hop-Sounds, Pop und House bis zu Hits der 90er bis zu aktuellen Chart-Breakern – und natürlich extra viel Bass! Alle wissen: In der ersten Partystunde gibt’s für alle Ladies einen Welcomeshot aufs Haus.

24.1., Orange Peel Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.gurlzzz.de