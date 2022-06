GurLZzzz go Sax!

× Erweitern Foto: Canis Missy Canis

Die neue, monatliche Frankfurter Frauenparty „GurLZzz“ geht in die nächste Runde und sorgt für eine extra Portion Power auf der Tanzfläche: Neben Resident-DJane Käry steht DJ Kay-O auf Ludwigsburg hinter den Decks – und die beiden ergänzen sich musikalisch perfekt!

DJane Käry

Käry bringt ihren beliebten Mix aus Charthits, Mainstream-Sounds und Electrobeats, Kay-O verfeinert das Ganze mit Hip Hop, R’n’B, Reggeaton und Latin-Hüftschwung. Beide kennen sich übrigens von der „Buntes Rauschen“-Party in Karlsruhe. Als besonderes Bonbon ist Missy Canis am Start; die Saxophonistin und Produzentin aus Mannheim spielt live zum DJ-Mix und bringt mit ihren fetten Sax-Solis zusätzlich gute Vibes in den Raum. Go GuLZzz!

25.6., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, www.gurlzzz.de