Häusler Automobile: Mobilität neu erleben

Mehr Marken, ein größeres Angebot und ein neuer Servicebereich: Das traditionsreiche Autohaus Häusler hat seinem Darmstädter Stammsitz um einen neuen Showroom erweitert; in der Heidelberger Straße 185 werden nun Wagen von Citroën, DS Automobiles und auch Camper präsentiert.

Auch die Häusler-Zentrale in der Heidelberger Straße 191 wurde im Zuge dessen komplett neu gestaltet und empfängt die Kunden in modernen, freundlichen und hell gestalteten Räumen und bietet mit zusätzlichem Personal einen noch besseren Service. In der Heidelberger Straße 191 werden nun erstmals in Darmstadt auch Fahrzeuge des koreanischen Unternehmens KIA präsentiert, die es bislang lediglich in der Häusler-Filiale in Kelkheim gab.

Wer also auf der Suche nach Fahrzeug-Innovationen samt E-Technologie ist, sollte hier auf jeden Fall vorbeischauen – Arnim Seetzen und sein Team freuen sich über interessierte Kunden. Zur Neueröffnung hält das Autohaus Häusler besonders attraktive Angebote für sofort verfügbare Fahrzeuge bereit.

Seit 1928 ist das inhabergeführte Familienunternehmen exklusiver Citroën-Händler und überzeugt mit persönlicher wie kompetenter Beratung. Nicht ohne Grund wurde das Autohaus Häusler vom ADAC zu einer der „besten Werkstätten Deutschlands“ ausgezeichnet.

Häusler Automobile: Zentrale in Darmstadt, Heidelberger Str. 191, Showroom in der Heidelberger Str. 185, Filiale in Kelkheim, Am Kirchplatz 41 – 43, www.citroen-haeusler.de