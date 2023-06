h.hardy: Immer schön lässig

× Erweitern Foto: h hardy

Im Herrenmodegeschäft von Hardy Steidl in der oberen Schweizer Straße ist der Sommer schon angekommen: Zwischen den obligatorischen Weiß- und Blautönen in allen Facetten leuchtet hier und da vor allem pastelliges Grün hervor („Die Saisonfarbe schlechthin“) sowie Hemden mit frischen Blumen- und Pflanzenprints.

„Diese Farbigkeit ist absoluter Zeitgeist“, weiß Steidl. „Die Leute haben den Winter satt und wollen Farbe in ihrer Kleidung“. Sakkos und Hemden im leichten Baumwoll-Leinen-Mix, luftiger Sommerstrick, T-Shirts, Poloshirts und Accessoires wie die passenden bunten Socken, Strohhüte, Taschen, Rucksäcke und Badeshorts – die Auswahl ist stilvoll abgestimmt.

„Casual ist das zweite Thema der Stunde“, erklärt Hardy Steidl weiter. „Das Legere hat sich in den letzten Jahren als absoluter Trend durchgesetzt. Ein zwangloses Sakko zur Hose – das geht heute auch im Büro“. Die lässigen Sommer-Styles kommen hier vor allem von Labels wie Hannes Roether, Closed, Mason‘s, Phil Petter oder den bretonischen Seemanns-Designs von Saint James mit blau-weiß geringelten Matrosen-T-Shirts, Troyer-Pullis, Espadrilles oder wasserdichten Buckethats. Schick sind auch die Sneaker der italienischen Firma P448, die in weiß oder dezenten Erdtönen in Glatt- und Wildleder ebenso überzeugen wie in frischem Orange- und Lila-Tönen. Colour-up!

h.hardy, Schweizer Str. 16, Frankfurt, www.h-hardy.de